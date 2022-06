Roma | Malagrotta | tavolo Prefettura - Regione - Comune per soluzioni

(Di giovedì 16 giugno 2022) La situazione della raccolta rifiuti agià pesante normalmente si sta facendo ancora più difficile in queste ore per le conseguenze dell'incendio nella discarica di. Ilha preso ...

Giorgiolaporta : Impressionante #incendio all'ex #discarica di #Malagrotta a #Roma. Pare che ci vorranno giorni per domarlo completa… - Agenzia_Ansa : Fiamme nell'ex ormai discarica di Roma di Malagrotta. Un vasto incendio ha interessato anche una vasca di stoccaggi… - RaiNews : Incendio dell'ex discarica di Malagrotta. L'Arpa invita a chiudere le finestre nell'arco di 1 chilometro. 10 squadr… - franser_real : Incendio a Roma: 'Disastro ambientale di dimensioni incalcolabili' - Rvaticanaitalia : RT @Roma: ???? Incendio al Tmb di Malagrotta, con Ordinanza del Sindaco disposta la sospensione delle attività scolastiche, ricreative e spo… -

Incendio: cosa è successo aA essere andato a fuoco è stato il gassificatore . Anche se questo è ormai spento dal 2011, infatti, è stato trasformato in un luogo di stoccaggio del cdr, ......sta facendo ancora più difficile in queste ore per le conseguenze dell'incendio nella discarica di. Il comune ha preso misure precauzionali, come preannunciato dallo stesso sindaco di...Paura tra i cittadini, il Comitato Valle Galeria avverte: "Siamo arrabbiati: i bambini devono stare chiusi in casa, scuole chiuse: non c'è nessun piano di emergenza".Preoccupano le conseguenze ambientali ed economiche dell’incendio al Tmb di Malagrotta che inevitabilmente si ripercuoteranno anche sulle aziende agricole ...