Roma, linea dura su Diawara: cessione oppure si allenerà da solo (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma - La Roma sceglie la linea dura con Amadou Diawara , in linea con le decisioni prese con gli esuberi nella scorsa stagione. Il centrocampista guineano non ha scelta: dopo i vari no alle offerte ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 16 giugno 2022)- Lasceglie lacon Amadou, incon le decisioni prese con gli esuberi nella scorsa stagione. Il centrocampista guineano non ha scelta: dopo i vari no alle offerte ...

Pubblicità

gualtierieurope : Uno straordinario e partecipatissimo #RomaPride, che ha riempito e colorato la città di gioia e “rumore”. #Roma, ci… - muoversintoscan : ????Buonasera, si informa che per un guasto tecnico alla linea: Treno 4104 (ROMA TERMINI - FIRENZE SANTA MARIA NOVELL… - MassimoChiaram7 : RT @InfoAtac: #info #atac terminati i lavori in via San Pantaleo Campano, le vetture della linea 713 riprendono il normale percorso, ripri… - InfoAtac : #info #atac terminati i lavori in via San Pantaleo Campano, le vetture della linea 713 riprendono il normale perco… - Spettacoli_OOOH : RT @Ttorbellamonaca: ?? ?????????? ???????????? ?????? ?????? ?????????? ?????? ???? ?? Compagnia Linea Di Confine Aps ?? Questa sera e domani ore 21 Info ? https://t.c… -