Roma | incendio nella discarica di Malagrotta Allarme diossina | scuole chiuse e divieti

(Di giovedì 16 giugno 2022) - Il rogo è divampato ieri pomeriggio. Chiusi asili e campi estivi nel raggio di 6 km, per 48 ore in vigore alcuni ...

Pubblicità

vigilidelfuoco : ?? #Roma, #incendio #Malagrotta: interessati alcuni capannoni di trattamento dei rifiuti. Impegnate 10 squadre di… - Giorgiolaporta : Impressionante #incendio all'ex #discarica di #Malagrotta a #Roma. Pare che ci vorranno giorni per domarlo completa… - Agenzia_Ansa : Fiamme nell'ex ormai discarica di Roma di Malagrotta. Un vasto incendio ha interessato anche una vasca di stoccaggi… - BeaLorenzin : L'#incendio di ieri a #Malagrotta ci ricorda la necessità di portare avanti le scelte sagge e coraggiose del sindac… - CordioliMirco : RT @ChiodiDonatella: #Gualtieri dice che dopo l'#incendio alla discarica di #Malagrotta ci saranno problemi a #Roma per la raccolta dei #ri… -

- Il rogo è divampato ieri pomeriggio. Chiusi asili e campi estivi nel raggio di 6 km, per 48 ore in vigore alcuni ...AGI/Vista - Il sindaco diGualtieri alla discarica di Malagrotta. Nel sito ieri pomeriggio si è sviluppato un. Ecco le immagini del sopralluogo.Incendio Malagrotta, la presidente del XIII municipio di Roma: "Cittadini spaventati". Le parole della presidente ...ROMA – L’incendio che si è sviluppato nell’ex discarica di Malagrotta, a Roma, è attualmente sotto controllo dopo ore di apprensione e di duro lavoro per i 60 Vigili del Fuoco schierati fin da ieri ...