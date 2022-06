Roma: già oltre 33 mila gli abbonati (Di giovedì 16 giugno 2022) La fase uno della campagna abbonamenti della Roma si è chiusa con 33.500 tessere staccate. Non erano così tante dalla stagione 2003 - 04, al punto che sono quasi 13 mila i nuovi abbonati. Dei tifosi ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 16 giugno 2022) La fase uno della campagna abbonamenti dellasi è chiusa con 33.500 tessere staccate. Non erano così tante dalla stagione 2003 - 04, al punto che sono quasi 13i nuovi. Dei tifosi ...

Pubblicità

glooit : Roma: già oltre 33 mila gli abbonati leggi su Gloo - lupaelupo : @Inter Ma il mercenario di dzeko e gia alla porta ?? ha voluto scappare da roma e qui e stato radiato beccate questo mercenario @EdDzeko - Cl9udio : RT @buccinoalex: #lukaku? Voleva la Roma so come è andata ed è meglio che non parlo, se era solo lui a decidere era già nostro #totti - daddymaria11 : @MatthijsPog @juanito1897 Infatti, considerando anche che la Roma sembra che stia chiudendo per Frattesi e ha già il reparto a posto - Marco1999Busa : RT @Comunardo: Il Comune di Roma, comunque, si era già portato avanti: nel mio condominio ad esempio l’umido non viene ritirato da due (2)… -