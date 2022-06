(Di giovedì 16 giugno 2022) Daniellascerà lae potrebbe andrare a titolo definitivo all'. CPinto ha già chiuso la trattativa per Svilar...

Pubblicità

Glongari : #Roma il portiere brasiliano #Fuzato vicino al trasferimento all’#Ibiza a titolo definitivo. @tvdellosport - sportli26181512 : Roma, Fuzato è vicino all'Ibiza: Daniel Fuzato lascerà la Roma e potrebbe andrare a titolo definitivo all'Ibiza. CP… - MirkoMasella34 : RT @Glongari: #Roma il portiere brasiliano #Fuzato vicino al trasferimento all’#Ibiza a titolo definitivo. @tvdellosport - ilRomanistaweb : ?? Mercato, #Fuzato vicinissimo al trasferimento all' #UDIbiza: i dettagli. Il portiere brasiliano firmerà un contr… - tcm24com : Roma, Fuzato vicinissimo all'Ibiza #fuzato #ibiza #roma -

Commenta per primo Sono 11 gli esuberi di casache Tiago Pinto dovrà provare a piazzare nel corso di questa estate:, Reybolds, Calafiori, Daiwara, Darboe, Veretout, Villar, Coric, Kluivert, El Shaarawy e Carles Perez....coprire le spalle a Rui Patricio e per assicurarsi un futuro meno incerto visti i dubbi su. ... Qualora dovesse arrivare lasi butterebbe su un profilo mancino, di qualità. Il nome in pole è ...Il portiere brasiliano firmerà un contratto triennale con il club spagnolo. La Roma, che lo ha ceduto a titolo gratuito, avrà diritto al 30% su una futura rivendita ...Il destino di Daniel Fuzato è segnato: dopo l’acquisizione di Mile Svilar come secondo portiere della Roma, il giocatore cambia casa. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, l’avrebbe già ...