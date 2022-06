Roma candiderà il lido di Ostia a patrimonio Unesco

(Di giovedì 16 giugno 2022)– “proporrà la candidatura del litorale dimondiale dell’umanità. E’ una bellissima notizia e il voto unanime dell’Aula Giulio Cesare alla proposta di delibera che chiede al sindaco Gualtieri e alla giunta di sottoporre alla Commissione nazionale italiana per l’questo obiettivo rappresenta un ottimo inizio” dichiara il gruppo consiliare del Partito democratico in Campidoglio. “Raggiungere questo traguardo consentirà di rafforzare le azioni per preservare, valorizzare, promuovere, il mare di, il paesaggio, l’ecosistema marino, l’area archeologica diAntica, il suo centro urbano, le oasi naturalistiche, tutto il territorio del Municipio X. Nella stessa delibera è indicata la ...

Pubblicità

la Repubblica

... il tour operator che gli stava preparando un Aeroflot (volo- Instabul - Mosca) che tornava ... Rischia di finire in questo modo: al posto di Nello Musumeci, il centrodestraSalvini. La ...Il punto non e' solo supportare i candidati sindaci, quello va bene, ma il punto e' anche riconoscere che hai fatto bene e damagari ti scansi un po' per fare spazio'. 'Questo e' il percorso che ... Il polo Calenda “Il Pd non molla i 5S- Al voto da solo e mi candido a Roma”