Roma brucia ancora: fiamme tra le baracche vicino la metro Quintiliani (Di giovedì 16 giugno 2022) fiamme alle favela abbandonate di via Casale Quintiliani. A bruciare nel primo pomeriggio, intorno alle ore 15.15, un accampamento abusivo dove da anni sono stabili baracche e rifiuti di ogni genere. Si tratta di un'area di pochi ettari di terreno accanto alla fermata della metro B, a pochi passi dalla stazione Quintiliani, dove sorge una piccola favela che ospita alcune famiglie nomadi dove è possibile trovare di tutto: materassi, mobilio abbandonato, plastica, rifiuti di ogni genere. Una colonna di fumo nero si è così alzata in cielo su Pietralata, a pochi metri di distanza dall'ospedale Sandro Pertini. A lanciare l'allarme la sala operativa dei vigili del fuoco del comando di Roma che da via Genova ha inviato due squadra provenienti dal distaccamento della ...

