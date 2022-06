Roma Aouar, il Lione chiede 25 milioni: le ultime (Di giovedì 16 giugno 2022) La Roma continua a cercare rinforzi per il centrocampo: Aouar è uno dei profili sondati dai giallorossi, ma il Lione spara alto La Roma continua a cercare rinforzi per il centrocampo: Aouar è uno dei profili sondati dai giallorossi, ma il Lione spara alto. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it i francesi avrebbero chiesto alla società capitolina circa 25 milioni nonostante il contratto in scadenza. La Roma non vuole spingersi oltre i 15. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 giugno 2022) Lacontinua a cercare rinforzi per il centrocampo:è uno dei profili sondati dai giallorossi, ma ilspara alto Lacontinua a cercare rinforzi per il centrocampo:è uno dei profili sondati dai giallorossi, ma ilspara alto. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it i francesi avrebbero chiesto alla società capitolina circa 25nonostante il contratto in scadenza. Lanon vuole spingersi oltre i 15. L'articolo proviene da Calcio News 24.

