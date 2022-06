Roma, a Parco Da Vinci arriva la Fiera del disco: tutti a caccia dei vinili da collezione. 'Pezzi rarissimi' (Di giovedì 16 giugno 2022) Sbarca a Roma il tempio della musica: per appassionati e non solo sono in arrivo due giorni di storia ed evoluzione dei generi musicali. Sabato e18 e domenica 19 a Parco Da Vinci verrà ospitata ... Leggi su leggo (Di giovedì 16 giugno 2022) Sbarca ail tempio della musica: per appassionati e non solo sono in arrivo due giorni di storia ed evoluzione dei generi musicali. Sabato e18 e domenica 19 aDaverrà ospitata ...

Pubblicità

TicketOneIT : ?Dopo un'incredibile data zero al Parco storico di Villa Manin @mengonimarco ci da appuntamento fra pochissimo a Mi… - OfficialASRoma : Prosegue il sostegno alla Fondazione @tetrabondi ?? Sabato 11 giugno, presso il parco Schuster a San Paolo, l'… - lamiky78 : RT @TicketOneIT: ?Dopo un'incredibile data zero al Parco storico di Villa Manin @mengonimarco ci da appuntamento fra pochissimo a Milano e… - olasalve : RT @TicketOneIT: ?Dopo un'incredibile data zero al Parco storico di Villa Manin @mengonimarco ci da appuntamento fra pochissimo a Milano e… - McQuiavelOh : #SolarPowerTour (@ Auditorium Parco della Musica - @auditoriumpdm in Roma, RM) -