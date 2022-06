Pubblicità

... l'associazione benefica fondata daMalinovskyi, trequartista ucraino dell'Atalanta (in nerazzurro dal 2019) e sua moglie, imprenditrice e proprietaria di Mali Atelier, negozio di moda ...Una nuova occasione per scendere in campo insieme aMalinovskyi per aiutare la popolazione ucraina: nel video pubblicato ieri (lunedì 8 giugno) ... organizzata insieme alla moglie, che ... Roksana e Ruslan Malinovskyi, il «grazie» per la solidarietà alla popolazione ucraina - Le foto Il trequartista dell'Atalanta e la moglie Roksana hanno fondato un'associazione per aiutare la nazione invasa dalla Russia. "Vogliamo vivere in pace, in Europa, a casa nostra" ...La serata solidale Magliette dei calciatori all’asta e donazioni dalle aziende: successo per la serata promosso a favore della popolazione colpita dalla guerra. In 200 hanno preso parte all’evento di ...