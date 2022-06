Rogo di Malagrotta, l’abbraccio del vescovo Ruzza agli abitante della Valle Galeria (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma – “Seguo con apprensione gli sviluppi dell’incendio divampato ieri pomeriggio negli impianti di Malagrotta. agli abitanti della Valle Galeria e a quelli delle zone limitrofe esprimo la mia vicinanza di pastore unendomi con la preghiera al dolore per questa ennesima prova a cui sono sottoposti. Auspico che l’area interessata possa essere messa in sicurezza il prima possibile per la tutela delle persone e dell’ambiente. La preoccupazione riguarda infatti la salute dei cittadini ma anche l’operatività e lo sviluppo delle attività economiche nei terreni circostanti che potrebbero subire danni ingenti per le conseguenze del Rogo. Rinnovando a tutti l’appello a rispettare le disposizioni indicate dalle autorità competenti, che ringrazio per gli interventi realizzati a seguito ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma – “Seguo con apprensione gli sviluppi dell’incendio divampato ieri pomeriggio negli impianti diabitantie a quelli delle zone limitrofe esprimo la mia vicinanza di pastore unendomi con la preghiera al dolore per questa ennesima prova a cui sono sottoposti. Auspico che l’area interessata possa essere messa in sicurezza il prima possibile per la tutela delle persone e dell’ambiente. La preoccupazione riguarda infatti la salute dei cittadini ma anche l’operatività e lo sviluppo delle attività economiche nei terreni circostanti che potrebbero subire danni ingenti per le conseguenze del. Rinnovando a tutti l’appello a rispettare le disposizioni indicate dalle autorità competenti, che ringrazio per gli interventi realizzati a seguito ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sotto controllo l'incendio che da ieri interessa l'ex discarica di Malagrotta a Roma. Per spegnere il rogo che ha r… - RaiNews : A #Roma, prima di #Malagrotta, l'11 dicembre 2018 un rogo distrusse completamente il Tmb Salario, il 24 marzo 2019… - SimoneCosimi : Il rogo di #Malagrotta (l’ho ricevuta da un passeggero in arrivo oggi a Fiumicino). Impressionante - sbandim : RT @chilhavistorai3: Incendio #Malagrotta: Rogo sotto controllo, ancora giorni per spegnerlo. Chiusi asili nido e centri estivi in raggio d… - M5SRoma : Di Antonio De Santis 'Come fu per gli incendi alle strutture del Salario nel dicembre 2018 e di Rocca Cencia nel ma… -