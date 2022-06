Ritorsione russa | così Gazprom taglia il gas anche all’Italia

(Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu – Meno gas per l’Italia. Un allarmante “ci siamo” sorge spontaneo,se dal governo provano a rassicurare. La riduzione della fornitura ufficializzata dallaper la giornata di ieri, resa notasull’Ansa, apre a nuove, inquietanti prospettive. Meno gas per l’Italia: la riduzione annunciata daPrima la Germania (la cui riduzione è stata comunicata martedì) adesso il gas russo si riduce per l’Italia. Sulla piattaforma di informazioni privilegiate (pip) del monitoraggio Remit del Gestore dei mercati energetici si leggono testuali parole: “Eni ha ricevuto comunicazione di una limitata riduzione dei flussi dal proprio fornitore russo relativamente all’approvvigionamento gas verso l’Italia. Eni continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione e comunicherà eventuali aggiornamenti”. ...

Il nostro Paese non teme la, come ha detto il ministro Roberto Cingolani, in testa del report specifico dell'Eni. Resta il fatto che il Cremlino gioca pesante con gli alleati europei ...Tabarelli: è una, rallenta riempimento stoccaggi Il taglio della Russia delle forniture di gas all'Europa è unadopo le sanzioni adottate da Bruxelles. 'Non possiamo pensare di ...Un filo lega la visita del premier con Macron e Scholz a Kyiv, la riduzione improvvisa dei flussi dalla Russia e lo scudo anti-spread di Francoforte. Quanto pesa il tetto al gas sul futuro della guerr ...La Russia continua a stringere i rubinetti del gas. Con l’annuncio di una seconda pesante limitazione ai flussi del Nord Stream e una manovra che colpisce direttamente l’Italia. L’Eni oggi ha diffuso ...