Rinnovo Koulibaly | previsto un nuovo incontro con De Laurentiis | la volontà del senegalese

(Di giovedì 16 giugno 2022) L’inizio ufficiale del calciomercato estivo (1° luglio) si avvicina, ma in casa Napoli è già iniziato da un po’. Sono già stati annunciati gli acquisti di Mathias Olivera e Khvicha Kvaratskhelia, acquistati per sostituire Faouzi Ghoulam e capitan Lorenzo Insigne, entrambi in scadenza di contratto. Eppure, in casa Napoli ci sono diverse situazioni da dover affrontare. I problemi legati ai rinnovi di David Ospina e Dries Mertens sono quelli che vanno risolti con più emergenza: i due sono in scadenza di contratto e ormai mancano solo due settimane alla data limite del 30 giugno. Ma anche i rinnovi di contratto di Fabian Ruiz e Kalidou(in scadenza a giugno 2023) sono situazioni da dover affrontare al più presto. Kalidou(Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images) Ildiè ...