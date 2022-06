Riforma reclutamento | slitta ancora il voto in commissione Le ultime novità

(Di giovedì 16 giugno 2022) Niente taglio alla carta del docente, formazione incentivata rinviata alla contrattazione e quesiti a risposta aperta al concorso sin da subito. Sono alcuni dei temi che sarebbero confluiti nella bozza di emendamento condiviso dalle forze di maggioranza in merito al decreto 36, che si appresta ad essere votato in, prima di approdare in aula in Senato. L'articolo .

Sulla riforma del reclutamento, il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, è netto: 'Non ci saranno sanatorie'. Il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi continua a difendere la riforma del reclutamento dei docenti, contenuta nel Decreto PNRR, ora al vaglio delle commissioni Istruzione e Affari Costituzionali del Senato ed il 20 giugno attesa in Aula per la votazione.