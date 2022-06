Riforma del Csm, le dichiarazioni di voto e il voto finale al Senato dopo l’intervento di Cartabia: la diretta (Di giovedì 16 giugno 2022) Con l’intervento del ministro per la Giustizia, Marta Cartabia è ripreso in Aula al Senato l’esame della Riforma del Csm e dell’ordinamento giudiziario, già approvato dalla Camera. Sono ora in corso le dichiarazioni di voto. La diretta tv. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Condel ministro per la Giustizia, Martaè ripreso in Aula all’esame delladel Csm e dell’ordinamento giudiziario, già approvato dalla Camera. Sono ora in corso ledi. Latv. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

ItaliaViva : Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e del CSM, domani alle 9.50 in diretta dal Senato la… - fattoquotidiano : Riforma del Csm al Senato, Italia Viva ritira emendamenti, la Lega li mantiene. E Pd attacca: “Mai visto partito di… - ItaliaViva : A chi oggi parla di riforma del quorum al referendum ed ha votato contro al nostro referendum del 2016 diamo il 'Pr… - Rossana44792035 : RT @ItaliaViva: In diretta dal Senato la dichiarazione di voto di @matteorenzi sulla sulla delega al Governo per la riforma dell'Ordinament… - tenormadness_81 : @Comunardo Quello era il cugino cattivo. Lo stesso della riforma del catasto. Ma non quello che: 'L'austerita' ha f… -