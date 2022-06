Riforma Csm, dalla legge elettorale al bavaglio: perché il testo Cartabia non spaventa le correnti (anzi le rafforza) e penalizza i magistrati liberi (Di giovedì 16 giugno 2022) Per il pubblico è “la Riforma del Consiglio superiore della magistratura“, varata per combattere il sistema delle famigerate correnti. In realtà il nome più indicato sarebbe “Riforma anti-porte girevoli“, o ancora meglio “Riforma anti-magistrati“. Nel testo diventato legge con l’approvazione al Senato, infatti, la parte che riguarda il Csm è minoritaria. E soprattutto è inefficace – dicono gli addetti ai lavori – a evitare che le correnti, i “partiti” della magistratura, continuino a decidere chi verrà eletto a palazzo dei Marescialli e poi ad accordarsi per spartirsi le nomine degli uffici più importanti. Tutto il resto invece riguarda l’ordinamento giudiziario, cioè l’insieme delle norme che regolano il reclutamento, lo status e le carriere di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Per il pubblico è “ladel Consiglio superiore della magistratura“, varata per combattere il sistema delle famigerate. In realtà il nome più indicato sarebbe “anti-porte girevoli“, o ancora meglio “anti-“. Neldiventatocon l’approvazione al Senato, infatti, la parte che riguarda il Csm è minoritaria. E soprattutto è inefficace – dicono gli addetti ai lavori – a evitare che le, i “partiti” della magistratura, continuino a decidere chi verrà eletto a palazzo dei Marescialli e poi ad accordarsi per spartirsi le nomine degli uffici più importanti. Tutto il resto invece riguarda l’ordinamento giudiziario, cioè l’insieme delle norme che regolano il reclutamento, lo status e le carriere di ...

