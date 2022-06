Ricordate Brenda Asnicar ne Il mondo di Patty? Com’è cambiata

(Di giovedì 16 giugno 2022)oggi la vediamo così in tutto il suo splendore macom’era ne Ildiè una cantante e un’attrice argentina divenuta nota in Italia quando fu trasmessa la telenovela in cui era protagonista insieme a Laura Esquivel, Ildi. L’attrice ha interpretato Antonella, una ragazza che L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

im___brenda : ditemi che vi ricordate - im___brenda : vi ricordate si? - im___brenda : raga vi ricordate quando andreas ha dato la maglia a giulia e le ha detto che stash aveva lasciato nell'armadietto… -

YouMovies

Non solo attrice, oggiè anche un'imprenditrice. E' in queste ore finita sotto le luci dei riflettori e nei titoli gossip italiani per una strabiliante notizia che proprio la giovane argentina ...... narrate dalla loro defunta amica, Mary Alice Young (Strong). Eva Longoria, Teri Hatcher, ... Se non viil finale della serie, scoprite come si conclude Desperate Housewives dopo otto ... Brenda Asnicar come è diventata La ricordate nel Mondo di Patty Ricordate Brenda Asnicar nella telenovela argentina Il Mondo Di Patty Ecco com'è cambiata l'attrice dai panni di Antonella ad oggi.Erano gli anni '90 quando Brandon, Dylan, Brenda, Donna e company intrattenevano tutti i ragazzi con le loro vicende sentimentali. Donna, la biondissima del gruppo, era interpretata da Tori Spelling.