Ricordate Andrea Cerioli? Sparito dalla tv, il motivo è impensabile (Di giovedì 16 giugno 2022) Grande successo al ‘Grande Fratello’ cosi come ‘Uomini e donne’. Che fine ha fatto Andrea Cerioli? Arriva la rivelazione Alcuni programmi all’interno del panorama televisivo italiano hanno il compito (non dichiarato, si intende) di lanciare nuovi personaggi all’interno del mondo dello spettacolo. Soprattutto in passato, ci sono stati format che hanno per natura avuto il ruolo di veri e propri motori nell’andare a scovare personalità adatte a farsi strada in televisione, cosi come nel Cinema o anche nel mondo della musica. Basti pensare a Luca Argentero, tanto per fare un esempio, arrivato proprio dal ‘Grande Fratello’ quando questo non era ancora giunto ad assumere la forma ormai consolidata della versione ‘VIP’. E cosi come Argentero, anche tanti altri hanno avuto questo ruolo cosi importante. Andrea ... Leggi su ildemocratico (Di giovedì 16 giugno 2022) Grande successo al ‘Grande Fratello’ cosi come ‘Uomini e donne’. Che fine ha fatto? Arriva la rivelazione Alcuni programmi all’interno del panorama televisivo italiano hanno il compito (non dichiarato, si intende) di lanciare nuovi personaggi all’interno del mondo dello spettacolo. Soprattutto in passato, ci sono stati format che hanno per natura avuto il ruolo di veri e propri motori nell’andare a scovare personalità adatte a farsi strada in televisione, cosi come nel Cinema o anche nel mondo della musica. Basti pensare a Luca Argentero, tanto per fare un esempio, arrivato proprio dal ‘Grande Fratello’ quando questo non era ancora giunto ad assumere la forma ormai consolidata della versione ‘VIP’. E cosi come Argentero, anche tanti altri hanno avuto questo ruolo cosi importante....

Pubblicità

newyorker01 : Ricordate? Andrea se l’è venuta a prendere stamattina. Andrà alla FISE. Peccato ??????? - BRUNOB9561 : RT @szampa56: Ve la ricordate la sindaca Casanova di #Lodi che nel 2018 introdusse per le mense un sistema discriminatorio verso i bambini… - Andrea_D74 : RT @ilbeagle: Grillini !!!! Ve la ricordate questa foto? Buffoni!!!! - AlbertoBaggini : RT @szampa56: Ve la ricordate la sindaca Casanova di #Lodi che nel 2018 introdusse per le mense un sistema discriminatorio verso i bambini… - CurottoMauro : RT @szampa56: Ve la ricordate la sindaca Casanova di #Lodi che nel 2018 introdusse per le mense un sistema discriminatorio verso i bambini… -