Real Madrid, il vice-Benzema si cerca in casa Inter (Di giovedì 16 giugno 2022) Come riportato dal quotidiano spagnolo Marca e dal Corriere della Sera, il Real Madrid – fresco campione d’Europa – potrebbe aver individuato in Edin Dzeko la riserva ideale di Karim Benzema. Quello del bosniaco è dato come uno dei possibili nomi in partenza dall’Inter, questa estate. I nerazzurri, come sappiamo, hanno bisogno di fare diverse cessioni per alimentare il mercato in entrata, e mettere a posto i conti. Inoltre, il reparto offensivo potrebbe presto diventare troppo affollato. Dzeko Inter Real Madrid In caso venissero confermati gli arrivi di Paulo Dybala e Romelu Lukaku (che sembrano essere sempre più vicini), l’Inter si ritroverebbe, infatti, con troppi attaccanti a disposizione. L’idea di poter giocare con il tridente da sogno ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 16 giugno 2022) Come riportato dal quotidiano spagnolo Marca e dal Corriere della Sera, il– fresco campione d’Europa – potrebbe aver individuato in Edin Dzeko la riserva ideale di Karim. Quello del bosniaco è dato come uno dei possibili nomi in partenza dall’, questa estate. I nerazzurri, come sappiamo, hanno bisogno di fare diverse cessioni per alimentare il mercato in entrata, e mettere a posto i conti. Inoltre, il reparto offensivo potrebbe presto diventare troppo affollato. DzekoIn caso venissero confermati gli arrivi di Paulo Dybala e Romelu Lukaku (che sembrano essere sempre più vicini), l’si ritroverebbe, infatti, con troppi attaccanti a disposizione. L’idea di poter giocare con il tridente da sogno ...

Pubblicità

gippu1 : Che disagio #Donnarumma che imbruttisce a Tiziana Alla per il suo ennesimo errore in disimpegno della stagione. 'Qu… - futbolarena : Marcelo, Real Madrid'e veda etti. ???????? - DiMarzio : #Calciomercato, @realmadrid | È fatta per #Tchouamèni dal @AS_Monaco - emanuelelecito : Potete incazzarvi quanto volete, ma @mattia_desci è un fedelissimo di Mister Allegri, lo porterebbe ovunque, al Rea… - Janic89 : RT @pasqlaragione: Adani: “Tanta gente diceva che Vinicius non poteva stare al Real Madrid. Non veniva accreditato e invece quest’anno ha f… -