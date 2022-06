Ragusa, progetto di riqualificazione della Riserva naturale Pino D’Aleppo (Di giovedì 16 giugno 2022) Ragusa – Il Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Salvatore Piazza, ha effettuato questa mattina un sopralluogo presso la Riserva naturale orientata Pino D’Aleppo. Accompagnato dalla direttrice delle Riserve Naturali, Maria Carolina Di Maio, Piazza ha verificato lo stato dell’arte dell’area ai fini di un progetto di riqualificazione complessiva che partirà dalla manutenzione della perimetrazione.Altra problematica al centro delle attenzioni dell’ente provinciale riguarda la richiesta di avvicendamento del personale impiegato nella gestione della Riserva, nell’ottica di un necessario turn over dopo vari pensionamenti. Per procedere con il concorso occorre una ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 16 giugno 2022)– Il Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di, Salvatore Piazza, ha effettuato questa mattina un sopralluogo presso laorientata. Accompagnato dalla direttrice delle Riserve Naturali, Maria Carolina Di Maio, Piazza ha verificato lo stato dell’arte dell’area ai fini di undicomplessiva che partirà dalla manutenzioneperimetrazione.Altra problematica al centro delle attenzioni dell’ente provinciale riguarda la richiesta di avvicendamento del personale impiegato nella gestione, nell’ottica di un necessario turn over dopo vari pensionamenti. Per procedere con il concorso occorre una ...

'Nuove Radici: coltiviamo diritti' 2' DI LETTURA Si svolgerà il prossimo 16 giugno alle ore 11.30 presso c.da Magní a Ragusa, la conferenza stampa di presentazione del progetto "Nuove Radici: coltiviamo diritti". Saranno presenti S. E. rev. il Vescovo mons. Giuseppe La Placa, S. E Giuseppe Ranieri Prefetto di Ragusa, ...

Ragusa. Sopralluogo presso la Riserva Pino D'Aleppo Il Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Salvatore Piazza, ha effettuato questa mattina un sopralluogo presso la Riserva naturale orientata Pino d'Aleppo. Accompagnato dalla direttrice delle Riserve Naturali, Maria Carolina Di Maio, Piazza ha verificato lo stato dell'arte dell'area ai fini di un progetto di riqualificazione complessiva che partirà dalla manutenzione della perimetrazione.Altra problematica al centro delle attenzioni dell'ente provinciale riguarda la richiesta di avvicendamento del personale impiegato nella gestione della Riserva, nell'ottica di un necessario turn over dopo vari pensionamenti.