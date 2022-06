Queen’s, Berrettini con Kudla per volare al terzo turno del torneo (Di giovedì 16 giugno 2022) Sembra in discesa la strada di Matteo Berrettini verso il secondo titolo al Queen’s in svolgimento a Londra, dopo la vittoria dello scorso anno. Questo pomeriggio alle 14,30 il romano affronterà l’americano Kudla, uno degli avversari che dovrà superare per giungere alla gloria personale. E’ solo il secondo turno per il tennista azzurro, ma i pronostici sono a suo favore. (foto@Federtennis-Facebook) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 16 giugno 2022) Sembra in discesa la strada di Matteoverso il secondo titolo alin svolgimento a Londra, dopo la vittoria dello scorso anno. Questo pomeriggio alle 14,30 il romano affronterà l’americano, uno degli avversari che dovrà superare per giungere alla gloria personale. E’ solo il secondoper il tennista azzurro, ma i pronostici sono a suo favore. (foto@Federtennis-Facebook) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

