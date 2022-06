Quattro punti di sutura per Mercedesz Henger, la reazione di Edoardo la delude: “Ci sono rimasta male!” – VIDEO (Di giovedì 16 giugno 2022) Le battute finali dell’Isola dei Famosi stanno mettendo i naufraghi a dura prova. Ed infatti, Mercedesz Henger è finita in infermeria con Quattro punti di sutura nella mano ed anche Nicolas Vaporidis ha raggiunto il medico per un controllo. Isola dei Famosi, punti di sutura per Mercedesz e accertamenti anche a Nicolas Mentre Mercedesz stava... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 16 giugno 2022) Le battute finali dell’Isola dei Famosi stanno mettendo i naufraghi a dura prova. Ed infatti,è finita in infermeria condinella mano ed anche Nicolas Vaporidis ha raggiunto il medico per un controllo. Isola dei Famosi,dipere accertamenti anche a Nicolas Mentrestava... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

CColantuomo : @GiorgiaMeloni @NicolaPorro Il problema è che le zecche rosse che appestano tutti i punti strategici dello Stato, h… - giovannibrenteg : @elliott_il @Frances46510198 @paolobocciarel1 @AlfonsoTax2 Messo le palle in testa quest’anno. L’anno scorso avete… - blogtivvu : Quattro punti di sutura per Mercedesz Henger, la reazione di Edoardo la delude: “Ci sono rimasta male!” – VIDEO… - andreastoolbox : #Mercedesz finisce in infermeria con quattro punti di sutura, anche Nicolas dal medico: ecco cosa è successo - andreamarc24 : @il_Terz Detto da chi ha fatto 4 (quattro) punti in un girone di Champions' non è male, dai. -