Quasi 2 milioni di euro a 12mila famiglie trentine come bonus per la Dad (Di giovedì 16 giugno 2022) Il 10 giugno sono stati erogati 1.768.380 euro a 12.163 famiglie trentine come bonus per la didattica a distanza (Dad), ristoro messo in campo dalla Provincia, tramite l'Apapi - l'Agenzia per l'assistenza e la previdenza integrativa - che si aggiunge alle quote B1 e B3 dell'assegno unico provinciale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 16 giugno 2022) Il 10 giugno sono stati erogati 1.768.380a 12.163per la didattica a distanza (Dad), ristoro messo in campo dalla Provincia, tramite l'Apapi - l'Agenzia per l'assistenza e la previdenza integrativa - che si aggiunge alle quote B1 e B3 dell'assegno unico provinciale. L'articolo .

