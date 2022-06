Putin muove l'armata Gazprom, mezza Europa in carenza di gas (Di giovedì 16 giugno 2022) Sempre meno forniture a Germania, Italia, Austria e Slovacchia, mentre il prezzo decolla. Mosca umilia l'Ue: "Via le sanzioni e aprite il Nord Stream 2" Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 16 giugno 2022) Sempre meno forniture a Germania, Italia, Austria e Slovacchia, mentre il prezzo decolla. Mosca umilia l'Ue: "Via le sanzioni e aprite il Nord Stream 2"

Pubblicità

HuffPostItalia : Putin muove l'armata Gazprom, mezza Europa in carenza di gas - BianiElisabetta : @EarthquakeTenta @lageloni Quello che dice le cose ai fedeli la domenica è sempre quello che parla a milioni di fed… - giulianogatto5 : @Pontifex_it La guerra va sempre ripudiata, però quello che non mi và giù è questo, Putin si muove a fare guerra ed… - PMurroccu : @ilucian2 Tanto Putin per non sapere ne leggere ne scrivere, già ci ha tagliato il gas, sto Draghi come si muove fa danni - MauroLongone : @mentecritica La vera domanda è: ma la Russia è in grado di tenere il Donbas senza continuare a bombardare all’infi… -