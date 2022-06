Provinciali | Paolucci | “Anticipo delle elezioni è segnale di debolezza”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sulledel prossimo luglio interviene in risposta a Francesco Maria Rubano, commissario provinciale di Forza Italia nel Sannio, anche Federico, Coordinatore Regionale per le Aree Interne di Fdi Sannio: “Rubano pone una questione corretta. È evidente che la “forzatura” dell’è undi. E la paura non viene dal confronto con il PD, ma con il centrodestra, che unito è competitivo e sono sicuro che Fratelli d’Italia, anche sorvolando su posizioni altalenanti degli alleati, come sempre, si muoverà per una proposta alternativa dichiaratamente di centrodestra”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.