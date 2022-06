Promuovono antichi metodi di pesca e un turismo all' insegna della sostenibilità Ecco perché riconoscere il loro ruolo può migliorare la salute di tutto l' ecosistema

(Di giovedì 16 giugno 2022) La nuova barca di Antonella Donato sa di sale e poesia. È una feluca, un veliero leggero con un lungo palo in ferro, 18 metri, su cui lei salirà per avvistare, a occhio nudo, il pesce spada. Antonella è forse latrice più nota d’Italia: insieme alla sorella, Giusy, ha rilevato l’azienda del nonno Marco e oggi, unica donna, a 38 anni, con una quasi laurea in Scienze politiche (le manca solo un esame), è la presidente dell’Associazionetori di Feluche dello Stretto. Seaspiracy, il documentario ...

Io Donna

Sostenere eventi come questo, chela conoscenza del luogo e le sue tradizioni, significa cercare di trasferire sempre più, attraverso azioni coordinate,saperi e tutta la passione ...Sostenere eventi come questo, chela conoscenza del luogo e le sue tradizioni, significa cercare di trasferire sempre più, attraverso azioni coordinate,saperi e tutta la passione ... Pescatrici per passione, storie di donne custodi del mare Facebook Shares Visite guidate, conferenze, presentazioni di libri, laboratori per ragazzi Visite guidate, conferenze, presentazioni di libri, laboratori per ragazzi sono alcuni dei 18 appuntamenti pr ...