Problemi udito per 7 mln italiani | 2 mln con ipoacusia invalidante

Roma, 16 giu. (Adnkronos Salute) - Sette milioni di italiani hanno Problemi di udito, di questi 2 milioni hanno un'ipoacusia invalidante. L'incidenza della patologia aumenta con l'avanzare dell'età: uno su 3 ha più di 65 anni e presenta una sordità da lieve a grave. Ma si stima che siano molti di più perché in troppi non arrivano ad una diagnosi. Tuttavia, intervenendo presto si possono ottenere buoni risultati protesici. A questi pazienti la Società italiana di Audiologia e foniatria (Siaf) dedicata la Giornata nazionale Audiologia in programma oggi in tutta Italia. "Obiettivo dell'iniziativa – spiega Stefano Berrettini, presidente della Siaf e direttore Uo otorinolaringoiatria audiologia e foniatria dell'azienda ospedaliera universitaria di Pisa – è innanzitutto sensibilizzare e far conoscere ...

