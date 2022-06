Primo caso di suicidio assistito in Italia: è morto Mario. "Ora sono libero" (Di giovedì 16 giugno 2022) Dopo una battaglia legale durata anni e le richieste di aiuto, Mario è venuto a mancare attraverso un farmaco letale che si è inniettato. Aveva detto: "sono in balìa degli eventi, dipendo dagli altri su tutto" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 16 giugno 2022) Dopo una battaglia legale durata anni e le richieste di aiuto,è venuto a mancare attraverso un farmaco letale che si è inniettato. Aveva detto: "in balìa degli eventi, dipendo dagli altri su tutto"

