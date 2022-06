Prezzi del gas ai massimi: cosa cambia per famiglie e imprese? L’ipotesi risparmi (Di giovedì 16 giugno 2022) Il prezzo dell’elettricità è legato a quello del gas del mercato-spot di Amsterdam. L’annuncio della riduzione di flussi da Mosca porta su i Prezzi. Il conto, almeno per chi è in regime di maggior tutela, si scaricherà nei prossimi mesi in bolletta Leggi su corriere (Di giovedì 16 giugno 2022) Il prezzo dell’elettricità è legato a quello del gas del mercato-spot di Amsterdam. L’annuncio della riduzione di flussi da Mosca porta su i. Il conto, almeno per chi è in regime di maggior tutela, si scaricherà nei prossimi mesi in bolletta

Pubblicità

ignaziocorrao : #Gazprom taglia le forniture di gas all’Europa: tra ieri e oggi, #Mosca ha ridotto del 60% i flussi attraverso il N… - _Nico_Piro_ : Polonia, Olanda…) legati propria al rifiuto di pagare in rubli e dopo la messa al bando del petrolio russo siamo si… - ftt_radio : ??? RadioFTT, per ?? segui Giubbe Rosse; Situazione tesa davanti alla sede del governo, Chimborazo a Riobamba, in Ec… - ezio14199935 : RT @zingaromarcelbs: a dicembre del 2005 l'allora presidente della regione Sardegna Renato Soru ( fondatore di Tiscali e uno dei fondatori… - myhoney_yoongi : Oggi appena arriverò a casa metteró in atto le mie abilità da tecnico del turismo e tirerò fuori un super itinerari… -