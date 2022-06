Prezzi benzina in salita, oggi diesel self service vicino a 2 euro (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – Prezzi benzina e diesel, oggi si sale ancora sulla rete carburanti. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che hanno chiuso ieri in aumento sul diesel e in diminuzione sulla benzina, arrivano oggi nuovi movimenti sui Prezzi raccomandati: Eni rialza di due centesimi il diesel, mentre Tamoil e IP aumentano di due centesimi la verde e di tre il diesel. In crescita i Prezzi praticati sul territorio che recepiscono i rincari dell’ultima settimana con il diesel self ormai vicino, a livello medio, ai 2 euro al litro. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) –si sale ancora sulla rete carburanti. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che hanno chiuso ieri in aumento sule in diminuzione sulla, arrivanonuovi movimenti suiraccomandati: Eni rialza di due centesimi il, mentre Tamoil e IP aumentano di due centesimi la verde e di tre il. In crescita ipraticati sul territorio che recepiscono i rincari dell’ultima settimana con ilormai, a livello medio, ai 2al litro. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai ...

