Prezzi benzina | diesel e gasolio | “Stangata da 600 euro a famiglia”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) –diancora in aumento oggi, con unada quasi 600in più in un anno per fare il pieno all’auto di casa, con costi che hanno sfondato i dueal litro in diverse stazioni di rifornimento sul territorio nazionale. E’ quanto emerge dall’elaborazione dell’Unionepea delle cooperative (Uecoop) su dati Mise in riferimento alla corsa deidei carburanti che sta gonfiando l’inflazione e svuotando le tasche degli italiani sulla spinta dagli effetti della guerra in Ucraina con Gazprom che taglia il gas all’Eni con flussi ridotti del 15% Il rifornimento dicosta il 25,5% in più a giugno 2022 rispetto allo stesso periodo ...