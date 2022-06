Premier League, ufficializzato il calendario: la prima giornata inizia con il botto (Di giovedì 16 giugno 2022) L’ultima Premier League si è conclusa a favore del Manchester City, è andato in scena un duello bellissimo con il Liverpool. La squadra di Guardiola ha meritato il titolo, si è dimostrato il gruppo più costante. Si candidano ad un ruolo da outsider Manchester United, Arsenal e Tottenham. Nel frattempo è stato ufficializzato il calendario per la prossima stagione. Grande spettacolo nella prima giornata: nel primo match di fronte Crystal Palace e Arsenal con i Gunners chiamati a confermare il finale della scorsa stagione. Il Liverpool sul campo del Fulham, il City sul difficile campo del West Ham. Il calendario di Premier League 1ª giornata Venerdì 5 agosto Crystal Palace-Arsenal, ore 20 Sabato 6 agosto Fulham v ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 16 giugno 2022) L’ultimasi è conclusa a favore del Manchester City, è andato in scena un duello bellissimo con il Liverpool. La squadra di Guardiola ha meritato il titolo, si è dimostrato il gruppo più costante. Si candidano ad un ruolo da outsider Manchester United, Arsenal e Tottenham. Nel frattempo è statoilper la prossima stagione. Grande spettacolo nella: nel primo match di fronte Crystal Palace e Arsenal con i Gunners chiamati a confermare il finale della scorsa stagione. Il Liverpool sul campo del Fulham, il City sul difficile campo del West Ham. Ildi1ªVenerdì 5 agosto Crystal Palace-Arsenal, ore 20 Sabato 6 agosto Fulham v ...

