Premier | il calendario 22 23 | subito Chelsea-Tottenham

Leggi su calcioefinanza

(Di giovedì 16 giugno 2022)League2022 2023 – La Prmier League ha svelato ilper l’edizione 2022/23, che prenderà il via venerdì 5 agosto 2022 – in anticipo rispetto al solito per consentire l’organizzazione del Mondiale in Qatar – con l’anticipo tra Crystal Palace e Arsenal. Si parteforte, con il secondo turno che vede L'articolo