Pozzuoli | vescicole tra i capelli e febbre alta | così ha scoperto il vaiolo delle scimmie

(Di giovedì 16 giugno 2022) Ha 40 anni ed è in isolamento. E’ il primo paziente campano affetto da. Un caso che ha destato subito preoccupazione e generato allarme a Napoli e provincia per una malattia che si sta rapidamente diffondendo sottotraccia anche alle nostre latitudini., 40enne affetto da: i sintomi L’uomo è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

ilmattino.it

All'ospedale Cotugno è infatti ricoverato da ieri un professionista diarrivato al pronto soccorso del polo infettivologico partenopeo.sul cuoio capelluto, febbre a 38 e cefalea i ...Vaiolo delle scimmie, al Cotugno si registra il primo caso campano. Si tratta di un professionista di giunto nel pomeriggio di ieri al pronto soccorso del polo infettivologico partenopeo.sul cuoio capelluto, febbre a 38 e cefalea i sintomi accusati dall'uomo che inizialmente pensava si trattasse di una varicella non avendo avuto contatti a rischio né viaggiato all'estero di ... Vaiolo delle scimmie, primo caso a Napoli: è di Pozzuoli il paziente zero, ecco quali sono i sintomi Napoli. Primo caso di Vaiolo delle scimmie registrato in Campania. All’ospedale Cotugno è infatti ricoverato da ieri un professionista di Pozzuoli arrivato al pronto soccorso del polo infettivologico ...Vaiolo delle scimmie, al Cotugno si registra il primo caso campano. Si tratta di un professionista di Pozzuoli giunto nel pomeriggio di ieri al pronto soccorso del polo infettivologico ...