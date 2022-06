Pozzuoli, abusivismo edilizio: denunciati titolari di 2 stabilimenti balneari (Di giovedì 16 giugno 2022) I titolari di 2 stabilimenti balneari a Pozzuoli sono stati denunciati per abusi edilizi nell’ambito di alcuni controlli dei carabinieri con il personale della Capitaneria di porto. Ancora controlli, ancora sanzioni e sequestri nei lidi e nelle strutture sulla costa flegrea. I carabinieri della stazione di Pozzuoli, insieme a personale della Capitaneria di Porto, hanno Leggi su 2anews (Di giovedì 16 giugno 2022) Idi 2sono statiper abusi edilizi nell’ambito di alcuni controlli dei carabinieri con il personale della Capitaneria di porto. Ancora controlli, ancora sanzioni e sequestri nei lidi e nelle strutture sulla costa flegrea. I carabinieri della stazione di, insieme a personale della Capitaneria di Porto, hanno

Pubblicità

cronachecampane : Pozzuoli, controlli nei lidi: denunciati titolari di 2 stabilimenti per abusivismo edilizio #controllilidi #pozzuoli - VesuvioLive : Abusivismo edilizio, sequestri e denunce per i titolari di due lidi sulla costa flegrea - teleischia : POZZUOLI: SEQUESTRI E DENUNCE PER ABUSIVISMO AI TITOLARI DI 2 STABILIMENTI - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: VIDEO | Continua l'abusivismo a Pozzuoli con l'occupazione delle spiagge libere: si offrono servizi fatiscenti tra rifiut… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: VIDEO | Continua l'abusivismo a Pozzuoli con l'occupazione delle spiagge libere: si offrono servizi fatiscenti tra rifiut… -