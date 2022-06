Povertà assoluta in Italia e peso dell’inflazione: quali scenari? (Di giovedì 16 giugno 2022) Sono poco più di 1,9 milioni, nel 2021, le famiglie in Povertà assoluta (con un’incidenza pari al 7,5%), per un totale di circa 5,6 milioni di individui (9,4%), valori stabili rispetto al 2020 quando l’incidenza ha raggiunto i suoi massimi storici ed era pari, rispettivamente, al 7,7% e al 9,4%. La percentuale di famiglie che si trovano in Povertà assoluta nel Mezzogiorno sale, invece, al 10%. Lo ha reso noto l’Istat. 5,6 milioni di persone in Povertà assoluta Per la Povertà relativa l’incidenza sale all’11,1% (da 10,1% del 2020) e le famiglie sotto la soglia sono circa 2,9 milioni (2,6 milioni nel 2020). La causa di questa sostanziale stabilità della Povertà assoluta è imputabile a diversi fattori; in particolare, a un incremento più ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 16 giugno 2022) Sono poco più di 1,9 milioni, nel 2021, le famiglie in(con un’incidenza pari al 7,5%), per un totale di circa 5,6 milioni di individui (9,4%), valori stabili rispetto al 2020 quando l’incidenza ha raggiunto i suoi massimi storici ed era pari, rispettivamente, al 7,7% e al 9,4%. La percentuale di famiglie che si trovano innel Mezzogiorno sale, invece, al 10%. Lo ha reso noto l’Istat. 5,6 milioni di persone inPer larelativa l’incidenza sale all’11,1% (da 10,1% del 2020) e le famiglie sotto la soglia sono circa 2,9 milioni (2,6 milioni nel 2020). La causa di questa sostanziale stabilità dellaè imputabile a diversi fattori; in particolare, a un incremento più ...

