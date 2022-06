Pnrr, finora ok a 1101 provvedimenti attuativi (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) - Sono 1.101 i provvedimenti attuativi approvati dal Governo Draghi dal suo insediamento, il 13 febbraio 2021. Un risultato definito “ragguardevole”, secondo quanto si apprende, dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli, che lo ha comunicato alla Conferenza dei Capi di Gabinetto del Governo riunitasi a Palazzo Chigi. Leggi su iltempo (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) - Sono 1.101 iapprovati dal Governo Draghi dal suo insediamento, il 13 febbraio 2021. Un risultato definito “ragguardevole”, secondo quanto si apprende, dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli, che lo ha comunicato alla Conferenza dei Capi di Gabinetto del Governo riunitasi a Palazzo Chigi.

