Hanno parlato di autonomia delle regioni e diil governatore della Sassonia Ernst Kretschmer (Cdu), in visita in Italia, e la ministra per ... noi abbiamo ile si discute anche se forse ...... ricca di insidie in un quadro in cui la piena attuazione del cosiddetto 'fiscale ... fautore di una sempre maggiore integrazione europea dell'Italia, e protagonista con ildi una ... Pnrr e federalismo, Gelmini ne parla con presidente Sassonia Roma, 16 giu. (askanews) - Hanno parlato di autonomia delle regioni e di Pnrr il governatore della Sassonia Ernst Kretschmer (Cdu), in visita ...Qual è lo stato di salute del regionalismo È largamente condivisa l’opinione che sia precario. Se non di tutte le Regioni, di molte di esse. E non ...