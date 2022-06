Plastica, in Italia quella riciclata cresce del 17%, il fatturato vale un miliardo (Di giovedì 16 giugno 2022) I rifiuti sono oggetto di costanti tensioni sociali, specie quando ci si dirige verso il centro sud del paese, capitale compresa. Eppure i dati sul riciclo non sono negativi, anzi. E’ stato appena pubblicato un report che racconta come i volumi in output degli impianti di riciclo post-consumo nel 2021 siano aumentati del 17% rispetto all’anno precedente, con una crescita del 67% del fatturato dell’industria nazionale del riciclo meccanico delle materie plastiche che, nel 2021, ha raggiunto quasi il miliardo di euro. I risultati migliori sono nel Nord Italia, ma il flusso è positivo un po’ ovunque. Se il 2020, a causa del lockdown, era stato un anno di calo, il 2021 vede i riciclati prodotti aumentare il loro valore, , dice il rapporto Plastic Consult elaborato per Assorimap (l’Associazione Nazionale delle imprese che riciclano le ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 giugno 2022) I rifiuti sono oggetto di costanti tensioni sociali, specie quando ci si dirige verso il centro sud del paese, capitale compresa. Eppure i dati sul riciclo non sono negativi, anzi. E’ stato appena pubblicato un report che racconta come i volumi in output degli impianti di riciclo post-consumo nel 2021 siano aumentati del 17% rispetto all’anno precedente, con una crescita del 67% deldell’industria nazionale del riciclo meccanico delle materie plastiche che, nel 2021, ha raggiunto quasi ildi euro. I risultati migliori sono nel Nord, ma il flusso è positivo un po’ ovunque. Se il 2020, a causa del lockdown, era stato un anno di calo, il 2021 vede i riciclati prodotti aumentare il loro valore, , dice il rapporto Plastic Consult elaborato per Assorimap (l’Associazione Nazionale delle imprese che riciclano le ...

