Pizza Village Napoli, venerdì 17 taglio del nastro per la decima edizione (Di giovedì 16 giugno 2022) Pizza Village Napoli: Alla serata di apertura il sindaco Manfredi e il Segretario della Presidenza della Camera dei deputati on. Amitrano. Gli organizzatori “Riapre la pizzeria più grande al mondo”. Inizierà domani, venerdì 17, la decima edizione del Pizza Village Napoli sul lungomare Caracciolo in programma sino al 26 giugno. Alla giornata di apertura parteciperanno Leggi su 2anews (Di giovedì 16 giugno 2022): Alla serata di apertura il sindaco Manfredi e il Segretario della Presidenza della Camera dei deputati on. Amitrano. Gli organizzatori “Riapre la pizzeria più grande al mondo”. Inizierà domani,17, ladelsul lungomare Caracciolo in programma sino al 26 giugno. Alla giornata di apertura parteciperanno

Pubblicità

antonellaa262 : Pizza Village Napoli: Alla serata di apertura il sindaco Manfredi e l'on. Amitrano. Gli organizzatori “Riapre la pi… - casertafocus : PIZZA VILLAGE - Al via la decima edizione, alla serata di apertura il sindaco Manfredi e il segretario della Presid… - santogabb : Ma domani al pizza village ci sono @LRDLofficial ?? - Luisa72280405 : Io triste perché volevo vedere Luca d'alessio al pizza village ma non ho con chi andarci, ma in compenso ci andrò v… - saporicondivisi : Pizza Village Napoli, venerdì 17 al via la decima edizione, taglio del nastro con il Sindaco Manfredi. -