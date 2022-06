Pubblicità

lifestyleblogit : Piramal Pharma Solutions espande le capacità di produzione dei principi attivi farmaceutici (API) a Digwal; applica… -

Benzinga Italia

MUMBAI, India, 26 maggio 2022 /PRNewswire/ - - La divisioneSolutions diLimited, azienda leader nello sviluppo e nella produzione a contratto (CDMO), ha annunciato oggi che un nuovo blocco di produzione è ora online presso lo stabilimento di prodotti ...MUMBAI, India, 19 maggio 2022 /PRNewswire/ - - La divisioneSolutions diLimited, azienda leader in Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO), ha annunciato oggi che un nuovo stabilimento di principi farmaceutici attivi (API) presso il sito ... Piramal Pharma Solutions espande le capacità di produzione dei principi attivi farmaceutici (API) a Digwal; applica strumenti di eccellenza operativa per incrementare la capacità The 13th-month persistency ratio stood at 69.24 per cent compared to 73.94 per cent in Q4 of last year. Similarly, the 25th-month ratio was at 68.23 per cent versus 62.73 per cent and the 61st-month ...- Maggiore attenzione alla sostenibilità attraverso il miglioramento del recupero dei solventi, la riduzione del consumo di acqua e la chimica di processo -Maggiore attenzione alla sostenibilità attra ...