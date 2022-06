Pil’s Adventures - Un regno da salvare, la recensione: un divertente film pensato per le famiglie (Di giovedì 16 giugno 2022) La nostra recensione di Pil's Adventures - Un regno da salvare, film d'animazione francese adatto ad una serata in famiglia in onda il 16 giugno alle 21.15 su Sky Cinema e in streaming su NOW. Un film sul coraggio e sull'amicizia, di questo parleremo in questa recensione di Pil's Adventures - Un regno da salvare, pellicola d'animazione francese del regista Julien Fournet che racconta una storia tanto semplice quanto avvincente, diretta principalmente a un pubblico di bambini. Sono loro, infatti, quelli che si divertiranno di più a vedere le folli avventure della piccola orfanella Pil e dei suoi nuovi amici, in un crescendo di divertimento e situazioni mirabolanti costruite ad arte per il piccolo pubblico. In Italia ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 16 giugno 2022) La nostradi Pil's- Undad'animazione francese adatto ad una serata in famiglia in onda il 16 giugno alle 21.15 su Sky Cinema e in streaming su NOW. Unsul coraggio e sull'amicizia, di questo parleremo in questadi Pil's- Unda, pellicola d'animazione francese del regista Julien Fournet che racconta una storia tanto semplice quanto avvincente, diretta principalmente a un pubblico di bambini. Sono loro, infatti, quelli che si divertiranno di più a vedere le folli avventure della piccola orfanella Pil e dei suoi nuovi amici, in un crescendo di divertimento e situazioni mirabolanti costruite ad arte per il piccolo pubblico. In Italia ...

Film stasera in TV da non perdere giovedì 16 giugno 2022

FILM DI ANIMAZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Pil's Adventures " Un regno da salvare, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Film di animazione Sky Original. Un'orfanella deve aiutare il legittimo erede al trono.