Piazzapulita | gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera

(Di giovedì 16 giugno 2022) Oggi, 16 giugno alle 21.15 su La7, va in onda un Best Of stagionale di. Nello specifico, il programma di Corrado Formigli riassume la guerra tra Russia e Ucraina, che negli ultimi mesi ha dominato anche le prime seraterete di...

Pubblicità

... tra le quali: 'Ti rivedremo a', 'Ti rivedremo su Radio Capital', 'Ti rivedremo a ...rivedremo Chi potrebbe sostituire Selvaggia Lucarelli in giuria in caso di abbandono Ovviamente...... che vince in una cinquina in cui c'erano anchealtri due attori, Adam Godley e Adrian Lester. ...italiani conoscono Massini per i suoi interventi di narratore di storie a. E in altri ...Piazzapulita torna questa sera alle 21.15 su La7, con il conduttore Corrado Formigli che affronterà i temi caldi dell’agenda politica estera e di politica interna, con affondi e approfondimenti ...Piazzapulita gli ospiti e i temi di stasera 16 giugno, Corrado Formigli racconta la guerra in Ucraina, gli altri ospiti del programma di La7 ...