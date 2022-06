Perugia. Approvato il calendario scolastico regionale 2022-2023: la scuola aprirà il 14 settembre (Di giovedì 16 giugno 2022) La Giunta regionale dell’Umbria, su proposta dell’Assessore all’Istruzione, Paola Agabiti, ha Approvato il calendario scolastico per l’anno 2022-2023. “Le lezioni – informa l’assessore Agabiti – avranno inizio in Umbria il 14 settembre 2022 in tutte le scuole di ogni ordine e grado e termineranno il 10 giugno 2023 nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado. È fissato al 30 giugno 2023 il termine dell’attività educativa nella scuola dell’infanzia”. La Giunta regionale ha stabilito inoltre la sospensione delle lezioni per tutti gli ordini di scuola per le festività riconosciute dalla normativa statale vigente (quali: tutte le domeniche; ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 16 giugno 2022) La Giuntadell’Umbria, su proposta dell’Assessore all’Istruzione, Paola Agabiti, hailper l’anno. “Le lezioni – informa l’assessore Agabiti – avranno inizio in Umbria il 14in tutte le scuole di ogni ordine e grado e termineranno il 10 giugnonellaprimaria e secondaria di primo e secondo grado. È fissato al 30 giugnoil termine dell’attività educativa nelladell’infanzia”. La Giuntaha stabilito inoltre la sospensione delle lezioni per tutti gli ordini diper le festività riconosciute dalla normativa statale vigente (quali: tutte le domeniche; ...

