Perché non abbiamo mai tempo? Il sociologo Domenico De Masi: “Occorre una severa riabilitazione al lavoro intelligente: poco, efficiente e produttivo” (Di giovedì 16 giugno 2022) “Non ho tempo”, “È ormai troppo tardi”, “Ventiquattro ore non bastano!”. Quante volte usiamo queste espressioni sintomo dell’impossibilità di non avere una scelta alternativa per avere più spazi liberi o fare altre cose. È proprio così? Che cosa non va nell’organizzazione della nostra giornata, del nostro lavoro e tempo libero? Sono tanti gli interrogativi, resi sempre più attuali dai mutamenti sociali e oggetto di riflessione, come dimostra il recente libro del giornalista inglese Oliver Burkeman, Come fare per avere più tempo (Vallardi). Tra le sue ricette, cominciare a crearsi una lista di obiettivi utopistici e un’altra più realistica, rivalutando anche la dimensione dell’ozio. “Riflettendo sulla gara frenetica di molti, soprattutto manager, nei confronti del tempo, il mio pensiero è sempre corso a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) “Non ho”, “È ormai troppo tardi”, “Ventiquattro ore non bastano!”. Quante volte usiamo queste espressioni sintomo dell’impossibilità di non avere una scelta alternativa per avere più spazi liberi o fare altre cose. È proprio così? Che cosa non va nell’organizzazione della nostra giornata, del nostrolibero? Sono tanti gli interrogativi, resi sempre più attuali dai mutamenti sociali e oggetto di riflessione, come dimostra il recente libro del giornalista inglese Oliver Burkeman, Come fare per avere più(Vallardi). Tra le sue ricette, cominciare a crearsi una lista di obiettivi utopistici e un’altra più realistica, rivalutando anche la dimensione dell’ozio. “Riflettendo sulla gara frenetica di molti, soprattutto manager, nei confronti del, il mio pensiero è sempre corso a ...

Pubblicità

CarloCalenda : Maria Elena è stata vittima di un linciaggio mediatico e giudiziario che non ha paragoni. Ed è accaduto perché è un… - caritas_milano : 'Senza un giusto #salario e un giusto #orariolavorativo, si creano nuove forme di #schiavitù, subite da persone ch… - AlfredoPedulla : Chi ora si preoccupa di recuperare terreno su #Lukaku, dovrebbe spiegare perché ritenesse impossibile il suo arrivo… - davideda882 : @DucaAndrea85 Perché Antonello su Lukaku parla di risoluzione di problemi tecnici ? Non è che sanno che Inzaghi gio… - sfogarsimale : RT @pelleimpura: Rieccoci Raghi, se nei prossimi giorni la Piupi non trova qualcuno semplicemente andrà al canile perché non me ne posso pi… -