“Perché mi fate questo?” | Michelle Hunziker non ne può piu | viene a galla l’assurdo problema

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 16 giugno 2022), un “serio” in queste ore. Costretta a rinunciare, durante la cena emerge la verità Cosa serve per farsi apprezzare nel mondo dello spettacolo? Alcuni sono convinti che basta avere quella bellezza esteriore che spesso arriva anche da qualche ritocchino del chirurgo. Col passare del tempo i canoni estetici della gioventù sfioriscono, ed è lì che serve aver dimostrato anche altro nel corso della propria carriera, per non rischiare di essere superati dall’età che avanza. Ed allora ecco che ci sono, proprio all’interno dello show business, tanti esempi virtuosi di personaggi che, oltre all’aspetto estetico, hanno fatto valere anche molto altro per farsi apprezzare largamente dal pubblico. Lo ha dimostrato con grande personalità una delle donne più apprezzate del piccolo schermo come ...