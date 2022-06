Paura a Roma: incendio ed esplosione, evacuati asilo nido e centro estivo (FOTO E VIDEO) (Di giovedì 16 giugno 2022) Paura a Roma dove circa un’ora fa è divampato un grave incendio boschivo in via Matteo Bandello angolo via della Cecchina, zona Talenti. Le fiamme, propagatesi tra le sterpaglie, hanno poi avvolto alcune baracche dove vivono alcuni senzatetto. Avvertita anche un’esplosione causata da una bombola del gas che si trovava all’interno di questo accampamento di fortuna. Evacuato anche un asilo e un centro estivo. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina FOTO e VIDEO: Reporter-Montesacro su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 16 giugno 2022)dove circa un’ora fa è divampato un graveboschivo in via Matteo Bandello angolo via della Cecchina, zona Talenti. Le fiamme, propagatesi tra le sterpaglie, hanno poi avvolto alcune baracche dove vivono alcuni senzatetto. Avvertita anche un’causata da una bombola del gas che si trovava all’interno di questo accampamento di fortuna. Evacuato anche une un. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina: Reporter-Montesacro su Il Corriere della Città.

