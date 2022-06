Patto tra Consorzio Chianti e American Express: costi agevolati per chi compra nelle cantine con carta di credito (Di giovedì 16 giugno 2022) Consorzio Vino Chianti si allea con American Express per agevolare la vendita di vino nelle cantine dei produttori grazie a condizioni agevolate sui costi delle commissioni. Il Consorzio è stato contattato dal colosso del credito per offrire condizioni agevolate di vendita alle imprese produttrici. Coloro che faranno acquisti attraverso le carte di credito American Express nelle cantine delle aziende aderenti al Consorzio Vino Chianti avranno condizioni agevolate o addirittura azzerate sui costi delle commissioni a carico delle medesime imprese. Le agevolazioni consistono in commissioni trasparenti e ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 16 giugno 2022)Vinosi allea conper agevolare la vendita di vinodei produttori grazie a condizioni agevolate suidelle commissioni. Ilè stato contattato dal colosso delper offrire condizioni agevolate di vendita alle imprese produttrici. Coloro che faranno acquisti attraverso le carte didelle aziende aderenti alVinoavranno condizioni agevolate o addirittura azzerate suidelle commissioni a carico delle medesime imprese. Le agevolazioni consistono in commissioni trasparenti e ...

