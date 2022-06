Paola Di Benedetto e Rkomi sono la nuova coppia dell’estate

Leggi su newscronaca.myblog

(Di giovedì 16 giugno 2022) Che tra loro ci fosse del tenero si vociferava da qualche settimana, ma solo ora arriva l’ufficialità.Diunae tra loro l’intesa è perfetta. Il settimanale Chi li ha paparazzati a spasso nella notte milanese dopo una cenetta romantica al ristorante, e ai fotografi non è sfuggito il loro bacio intenso prima di entrare nello stesso portone.(all’anagrafe Mirko Manuele Martorana) siconosciuti grazie ad amici comuni. Dopo qualche interazione social, un incontro in discoteca e una cena in gruppo è sbocciata la passione. Lei ha chiuso circa un anno fa la storia d’amore con Federico Rossi, lui era in cerca dell’anima gemella. Tra loro le coseandate in fretta e gli scatti rubati ...