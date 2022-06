Pallanuoto, i convocati dell’Italia per i Mondiali 2022. Di Fulvio, Cannella e Fondelli le punte di un Settebello ambizioso (Di giovedì 16 giugno 2022) La delusione di Tokyo 2020 è ormai alle spalle, bisogna guardare avanti, con un gruppo compatto che proverà a difendere il proprio titolo. Il Settebello vola a Budapest: a breve scatteranno i Mondiali di Pallanuoto, dove gli azzurri sono campioni in carica (trionfale la cavalcata di Gwangju 2019). La rosa della squadra guidata da Sandro Campagna ha subito una semi rivoluzione per lanciarsi verso il quadriennio che porterà ai Giochi di Parigi 2024. Addirittura sette tredicesimi della compagine vista in Giappone nel 2021 sono cambiati: l’obiettivo è quello di iniziare ad integrare i giovani più pronti da subito. Pallanuoto, Mondiali 2022: le avversarie del Settebello nel girone. Scontro diretto con la Spagna decisivo per il primato L’ossatura resta quella vista in ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022) La delusione di Tokyo 2020 è ormai alle spalle, bisogna guardare avanti, con un gruppo compatto che proverà a difendere il proprio titolo. Ilvola a Budapest: a breve scatteranno idi, dove gli azzurri sono campioni in carica (trionfale la cavalcata di Gwangju 2019). La rosa della squadra guidata da Sandro Campagna ha subito una semi rivoluzione per lanciarsi verso il quadriennio che porterà ai Giochi di Parigi 2024. Addirittura sette tredicesimi della compagine vista in Giappone nel 2021 sono cambiati: l’obiettivo è quello di iniziare ad integrare i giovani più pronti da subito.: le avversarie delnel girone. Scontro diretto con la Spagna decisivo per il primato L’ossatura resta quella vista in ...

Pubblicità

ottopagine : Pallanuoto, il salernitano Dolce tra i convocati per il Mondiale #Salerno - zazoomblog : Pallanuoto i convocati del ct Campagna per i Mondiali 2022 in Ungheria - #Pallanuoto #convocati #Campagna - sportface2016 : #Pallanuoto, i convocati del ct Campagna per i Mondiali in #Ungheria -

Pallanuoto, Giochi del Mediterraneo 2022: i convocati dell'Italia. Nazionale sperimentale in Algeria Non solo i Mondiali di Budapest. Doppio appuntamento, anche se con una Nazionale sperimentale, praticamente giovanile, per l'Italia al maschile della pallanuoto. Gli azzurri saranno in scena infatti dal 24 al 30 giugno in quel di Orano, in Algeria, per i Giochi del Mediterraneo. Andiamo a ... Matteo Iocchi Gratta approda alla Pro Recco Farà parte dei 13 giocatori convocati dal tecnico del Settebello, Sandro Campagna, per il mondiale ... Questo club è il massimo, è ciò a cui ambisce ogni bambino che si affaccia alla pallanuoto. È un ... OA Sport Pallanuoto, Giochi del Mediterraneo 2022: i convocati dell’Italia. Nazionale sperimentale in Algeria Non solo i Mondiali di Budapest. Doppio appuntamento, anche se con una Nazionale sperimentale, praticamente giovanile, per l'Italia al maschile della pallanuoto. Gli azzurri saranno in scena infatti d ... Tre atleti imperiesi ai Giochi del Mediterraneo Imperia. Saranno ben 23 gli atleti liguri protagonisti ai prossimi Giochi del Mediterraneo che si svolgeranno a Orano (Algeria) dal 25 giugno al 5 luglio. Sono 13 i genovesi, 6 i savonesi, 3 gli imper ... Non solo i Mondiali di Budapest. Doppio appuntamento, anche se con una Nazionale sperimentale, praticamente giovanile, per l'Italia al maschile della. Gli azzurri saranno in scena infatti dal 24 al 30 giugno in quel di Orano, in Algeria, per i Giochi del Mediterraneo. Andiamo a ...Farà parte dei 13 giocatoridal tecnico del Settebello, Sandro Campagna, per il mondiale ... Questo club è il massimo, è ciò a cui ambisce ogni bambino che si affaccia alla. È un ... Pallanuoto, Giochi del Mediterraneo 2022: i convocati dell'Italia. Nazionale sperimentale in Algeria Non solo i Mondiali di Budapest. Doppio appuntamento, anche se con una Nazionale sperimentale, praticamente giovanile, per l'Italia al maschile della pallanuoto. Gli azzurri saranno in scena infatti d ...Imperia. Saranno ben 23 gli atleti liguri protagonisti ai prossimi Giochi del Mediterraneo che si svolgeranno a Orano (Algeria) dal 25 giugno al 5 luglio. Sono 13 i genovesi, 6 i savonesi, 3 gli imper ...